MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Die DWS Group GmbH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,16 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DWS Group GmbH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 212,044 DWS Group GmbH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 966,50 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,66 Prozent.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 12,12 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der DWS Group GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at