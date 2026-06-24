DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|DWS Group GmbH-Anlage im Blick
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24.06.2026 10:03:49
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die DWS Group GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,666 DWS Group GmbH-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 234,60 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 23.06.2026 auf 64,00 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 234,60 EUR, was einer positiven Performance von 134,60 Prozent entspricht.
DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 12,29 Mrd. Euro wert. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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23.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Exane-Empfehlung hilft DWS auf Februar-Rekordhoch (dpa-AFX)
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23.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
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17.06.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|DWS-Aktie schwächer: Goldman Sachs wird skeptischer (dpa-AFX)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|63,15
|-1,25%