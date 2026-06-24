DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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DWS Group GmbH-Anlage im Blick 24.06.2026 10:03:49

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DWS Group GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,666 DWS Group GmbH-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 234,60 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 23.06.2026 auf 64,00 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 234,60 EUR, was einer positiven Performance von 134,60 Prozent entspricht.

DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 12,29 Mrd. Euro wert. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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30.04.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
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