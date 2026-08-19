DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Rentable DWS Group GmbH-Investition?
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19.08.2026 10:03:37
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden DWS Group GmbH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des DWS Group GmbH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,30 EUR. Bei einem DWS Group GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 319,489 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 72,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 258,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +132,59 Prozent.
DWS Group GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,62 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie ging am 23.03.2018 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie auf 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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