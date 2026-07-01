MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem DWS Group GmbH-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,64 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 25,880 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 699,02 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 30.06.2026 auf 65,65 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,90 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 12,68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Der Erstkurs des DWS Group GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at