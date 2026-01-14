DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Profitables DWS Group GmbH-Investment?
|
14.01.2026 10:03:57
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,04 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,539 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie auf 57,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 642,41 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,24 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für DWS Group GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 11,79 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Damals wurde der erste Kurs eines DWS Group GmbH-Anteils bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
