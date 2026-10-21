MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 21.10.2021 wurde die DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,74 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,183 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 64,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 610,23 EUR wert. Mit einer Performance von +76,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich jüngst auf 13,12 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 wagte die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie auf 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at