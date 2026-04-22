DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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DWS Group GmbH-Performance 22.04.2026 10:03:49

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden DWS Group GmbH-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43,10 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,320 DWS Group GmbH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,24 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 21.04.2026 auf 59,15 EUR belief. Mit einer Performance von +37,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

DWS Group GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,73 Mrd. Euro gelistet. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des DWS Group GmbH-Papiers belief sich damals auf 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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