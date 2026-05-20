MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien verdienen können.

Das DWS Group GmbH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 50,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,822 DWS Group GmbH-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 177,40 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 19.05.2026 auf 59,40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 17,74 Prozent gleich.

Am Markt war DWS Group GmbH jüngst 11,85 Mrd. Euro wert. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des DWS Group GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at