DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler DWS Group GmbH-Einstieg? 08.04.2026 10:03:55

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das DWS Group GmbH-Papier an diesem Tag bei 37,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,455 DWS Group GmbH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 425,93 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 07.04.2026 auf 53,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 42,59 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 11,08 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Anteils fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der DWS Group GmbH-Anteilsschein bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten