DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Rentabler DWS Group GmbH-Einstieg?
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08.04.2026 10:03:55
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das DWS Group GmbH-Papier an diesem Tag bei 37,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,455 DWS Group GmbH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 425,93 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 07.04.2026 auf 53,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 42,59 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 11,08 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Anteils fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der DWS Group GmbH-Anteilsschein bei 32,55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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