DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Lukrative DWS Group GmbH-Anlage? 29.07.2026 10:03:44

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das DWS Group GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DWS Group GmbH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 250,627 DWS Group GmbH-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 17 982,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,75 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,82 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 14,24 Mrd. Euro. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers auf 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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