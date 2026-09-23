DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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DWS Group GmbH-Anlage 23.09.2026 10:03:49

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen DWS Group GmbH-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 36,46 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,427 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 006,31 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 22.09.2026 auf 73,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +100,63 Prozent.

DWS Group GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,90 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Papiers fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DWS Group GmbH-Aktie bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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