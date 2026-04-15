Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Lukratives Evonik-Investment? 15.04.2026 10:04:18

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Evonik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Evonik-Papiers betrug an diesem Tag 27,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,397 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 612,19 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,78 Prozent.

Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,99 Mrd. Euro gelistet. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag des Evonik-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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