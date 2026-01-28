MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Evonik-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Evonik-Aktie an diesem Tag 18,10 EUR wert. Bei einem Evonik-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 552,486 Evonik-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 149,17 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 27.01.2026 auf 12,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,51 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 6,13 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at