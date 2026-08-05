Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investment im Blick 05.08.2026 10:03:52

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Evonik-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Evonik-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,01 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Evonik-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,709 Evonik-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 17,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 159,94 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 38,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 8,20 Mrd. Euro. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EVONIK

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24.07.26 Evonik Kaufen DZ BANK
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