Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investment im Blick
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05.08.2026 10:03:52
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren
Evonik-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,01 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Evonik-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,709 Evonik-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 17,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 159,94 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 38,40 Prozent.
Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 8,20 Mrd. Euro. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Evonik Hold
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|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|17,97
|-0,11%
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