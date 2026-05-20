Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 20.05.2026 10:04:25

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Evonik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Evonik-Papier an diesem Tag 20,32 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,921 Evonik-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,38 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 19.05.2026 auf 17,35 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 14,62 Prozent.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 8,38 Mrd. Euro. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Anteils auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EVONIK

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten