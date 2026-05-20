MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Evonik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Evonik-Papier an diesem Tag 20,32 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,921 Evonik-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,38 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 19.05.2026 auf 17,35 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 14,62 Prozent.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 8,38 Mrd. Euro. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Anteils auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at