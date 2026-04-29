MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Evonik eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Evonik-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Evonik-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19,76 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,061 Evonik-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (17,67 EUR), wäre das Investment nun 89,42 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,58 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 8,22 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at