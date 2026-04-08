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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investment im Blick 08.04.2026 10:03:55

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Evonik-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.04.2021 wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Evonik-Aktie an diesem Tag 29,84 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, befänden sich nun 3,351 Evonik-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 16,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,60 Prozent verringert.

Evonik war somit zuletzt am Markt 7,72 Mrd. Euro wert. Evonik-Anteile wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Papiers auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EVONIK

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