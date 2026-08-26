MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Evonik-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Evonik-Papier bei 28,87 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Evonik-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 346,380 Evonik-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 466,92 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 25.08.2026 auf 18,67 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,33 Prozent.

Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,76 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Anteils auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at