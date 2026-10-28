Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Hochrechnung
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28.10.2026 10:03:56
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,49 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Evonik-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 351,000 Evonik-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 483,33 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 27.10.2026 auf 21,32 EUR belief. Mit einer Performance von -25,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 9,94 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Evonik-Papiers bei 33,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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