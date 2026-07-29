Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investmentbeispiel 29.07.2026 10:03:44

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Evonik-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Evonik-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,990 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (17,00 EUR), wäre das Investment nun 577,84 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 42,22 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 7,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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