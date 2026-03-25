Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Profitabler Evonik-Einstieg?
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25.03.2026 10:04:44
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Evonik-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,01 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,596 Evonik-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 14,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 699,67 EUR wert. Mit einer Performance von -30,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Evonik jüngst 6,85 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Evonik-Papiers wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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