Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Profitabler Evonik-Einstieg? 25.03.2026 10:04:44

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Evonik eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Evonik-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,01 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,596 Evonik-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 14,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 699,67 EUR wert. Mit einer Performance von -30,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Evonik jüngst 6,85 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Evonik-Papiers wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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