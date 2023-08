MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Evonik-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in Evonik eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 09.08.2013 wurden Evonik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Evonik-Anteile betrug an diesem Tag 27,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 364,697 Evonik-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 604,67 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 08.08.2023 auf 18,11 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,95 Prozent.

Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,55 Mrd. Euro gelistet. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Evonik-Papiers belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at