MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Evonik-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Evonik-Papiers betrug an diesem Tag 28,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Evonik-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 345,125 Evonik-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2024 auf 17,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 987,92 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 40,12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 7,98 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Evonik-Papiers lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at