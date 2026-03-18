MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,10 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 3,691 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 14,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,59 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,41 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 6,89 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Evonik-Papiers lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at