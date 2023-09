MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Evonik-Investition eingebracht

Vor Jahren Evonik-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Evonik-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 432,526 Evonik-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 675,17 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 19.09.2023 auf 17,75 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 675,17 EUR entspricht einer negativen Performance von 23,25 Prozent.

Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,33 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Evonik-Papiers bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at