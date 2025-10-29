Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Hochrechnung
|
29.10.2025 10:04:44
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Evonik-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Evonik-Aktie an diesem Tag bei 33,02 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, befänden sich nun 302,847 Evonik-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 14,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 482,13 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 55,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 6,90 Mrd. Euro. Das Evonik-IPO fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
