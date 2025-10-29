Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 29.10.2025 10:04:44

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Evonik-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Evonik-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Evonik-Aktie an diesem Tag bei 33,02 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, befänden sich nun 302,847 Evonik-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 14,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 482,13 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 55,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 6,90 Mrd. Euro. Das Evonik-IPO fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EVONIK

Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten