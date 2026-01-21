MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Evonik-Investment gewesen.

Evonik-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Evonik-Anteile bei 27,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36,036 Evonik-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 12,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 454,77 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,52 Prozent verringert.

Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at