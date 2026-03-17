Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Performance unter der Lupe
17.03.2026 10:03:59
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fielmann-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Fielmann-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fielmann-Papier an diesem Tag 38,56 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 259,336 Fielmann-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 995,85 EUR, da sich der Wert eines Fielmann-Anteils am 16.03.2026 auf 42,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,96 Prozent angezogen.
Fielmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Fielmann AG
10.03.26
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fielmann von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
05.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
03.03.26
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
24.02.26
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)