Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Profitabler Fielmann-Einstieg?
|
20.01.2026 10:04:06
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Fielmann-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fielmann-Papiers betrug an diesem Tag 36,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,750 Fielmann-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,35 EUR, da sich der Wert eines Fielmann-Papiers am 19.01.2026 auf 40,85 EUR belief. Mit einer Performance von +12,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Fielmann-Wert an der Börse wurde auf 3,46 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
