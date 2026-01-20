Fielmann Aktie

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

Profitabler Fielmann-Einstieg? 20.01.2026 10:04:06

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fielmann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fielmann-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fielmann-Papiers betrug an diesem Tag 36,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,750 Fielmann-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,35 EUR, da sich der Wert eines Fielmann-Papiers am 19.01.2026 auf 40,85 EUR belief. Mit einer Performance von +12,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Fielmann-Wert an der Börse wurde auf 3,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

Analysen zu Fielmann AG

22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
18.07.25 Fielmann Halten DZ BANK
11.07.25 Fielmann Add Baader Bank
Aktien in diesem Artikel

Fielmann AG 40,65 -0,61% Fielmann AG

