Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 24.02.2026 10:04:07

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Fielmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 24.02.2021 wurde die Fielmann-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fielmann-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 150,602 Fielmann-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (44,85 EUR), wäre die Investition nun 6 754,52 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,45 Prozent verringert.

Der Marktwert von Fielmann betrug jüngst 3,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten