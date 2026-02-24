Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Investmentbeispiel
|
24.02.2026 10:04:07
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet
Am 24.02.2021 wurde die Fielmann-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fielmann-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 150,602 Fielmann-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (44,85 EUR), wäre die Investition nun 6 754,52 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,45 Prozent verringert.
Der Marktwert von Fielmann betrug jüngst 3,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
