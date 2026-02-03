MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fielmann-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Fielmann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.02.2016 wurde die Fielmann-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fielmann-Anteile bei 68,73 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,497 Fielmann-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 009,02 EUR, da sich der Wert einer Fielmann-Aktie am 02.02.2026 auf 41,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 39,91 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann belief sich zuletzt auf 3,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at