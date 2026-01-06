MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fielmann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Fielmann-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 06.01.2016 wurden Fielmann-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Fielmann-Papier an diesem Tag bei 66,86 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,957 Fielmann-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 43,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 653,60 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,64 Prozent verringert.

Insgesamt war Fielmann zuletzt 3,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at