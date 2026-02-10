Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fielmann-Anlage 10.02.2026 10:04:07

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fielmann-Aktie Anlegern gebracht.

Das Fielmann-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fielmann-Aktie an diesem Tag bei 43,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fielmann-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,317 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fielmann-Aktien wären am 09.02.2026 96,76 EUR wert, da der Schlussstand 41,75 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,24 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Fielmann belief sich jüngst auf 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fielmann AG

mehr Analysen
27.01.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
18.07.25 Fielmann Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fielmann AG 41,30 -1,90% Fielmann AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen