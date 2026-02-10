MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fielmann-Aktie Anlegern gebracht.

Das Fielmann-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fielmann-Aktie an diesem Tag bei 43,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fielmann-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,317 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fielmann-Aktien wären am 09.02.2026 96,76 EUR wert, da der Schlussstand 41,75 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,24 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Fielmann belief sich jüngst auf 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at