Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Fielmann-Anlage
|
10.02.2026 10:04:07
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Fielmann-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fielmann-Aktie an diesem Tag bei 43,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fielmann-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,317 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fielmann-Aktien wären am 09.02.2026 96,76 EUR wert, da der Schlussstand 41,75 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,24 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Fielmann belief sich jüngst auf 3,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AG
Analysen zu Fielmann AG
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.25
|Fielmann Add
|Baader Bank
|22.05.25
|Fielmann Buy
|Baader Bank
|30.04.25
|Fielmann Buy
|Baader Bank
|05.03.25
|Fielmann Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|41,30
|-1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.