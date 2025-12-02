Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Lukrativer Fielmann-Einstieg?
|
02.12.2025 10:03:57
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Fielmann-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fielmann-Papier bei 63,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fielmann-Aktie investiert, befänden sich nun 1,586 Fielmann-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 43,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,47 EUR wert. Mit einer Performance von -30,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AGmehr Nachrichten
|
25.11.25
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.11.25
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Fielmann-Aktie tiefer: Umsatzwachstum verlangsamt sich - Gewinn steigt dennoch (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Fielmann-Geschäft wächst im Sommer schwächer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
06.11.25
|KORREKTUR: Fielmann-Geschäft wächst im Sommer schwächer - Gewinnsprung (dpa-AFX)