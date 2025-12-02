MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fielmann eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Fielmann-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fielmann-Papier bei 63,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fielmann-Aktie investiert, befänden sich nun 1,586 Fielmann-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 43,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,47 EUR wert. Mit einer Performance von -30,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at