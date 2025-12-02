Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Fielmann-Einstieg? 02.12.2025 10:03:57

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fielmann eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Fielmann-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fielmann-Papier bei 63,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fielmann-Aktie investiert, befänden sich nun 1,586 Fielmann-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 43,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,47 EUR wert. Mit einer Performance von -30,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AGmehr Nachrichten