MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in flatexDEGIRO gewesen.

flatexDEGIRO-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,236 flatexDEGIRO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 370,11 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 04.06.2026 auf 32,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 270,11 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,49 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der flatexDEGIRO-Aktie belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at