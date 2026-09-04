flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|flatexDEGIRO-Investition im Blick
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04.09.2026 10:03:59
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 22,12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 45,208 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 37,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 693,49 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,35 Prozent.
Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 3,95 Mrd. Euro wert. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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