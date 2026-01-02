flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

Lukrativer flatexDEGIRO-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 4,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 010,050 flatexDEGIRO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 73 849,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 638,49 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd. Euro. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

