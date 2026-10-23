flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|flatexDEGIRO-Anlage unter der Lupe
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23.10.2026 10:03:37
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 9,18 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in flatexDEGIRO-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 088,850 flatexDEGIRO-Aktien. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 22.10.2026 25 152,44 EUR wert, da der Schlussstand 23,10 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 151,52 Prozent.
Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Papiers fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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