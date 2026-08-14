MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,94 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 253,566 flatexDEGIRO-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (35,26 EUR), wäre das Investment nun 8 940,73 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 794,07 Prozent angewachsen.

flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,80 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at