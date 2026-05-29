MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers betrug an diesem Tag 24,48 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 408,497 Anteile im Besitz. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 28.05.2026 13 488,56 EUR wert, da der Schlussstand 33,02 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,89 Prozent angewachsen.

Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 3,62 Mrd. Euro wert. Das flatexDEGIRO-IPO fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des flatexDEGIRO-Papiers lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at