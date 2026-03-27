flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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Frühes Investment 27.03.2026 10:05:09

MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren flatexDEGIRO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.03.2016 wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die flatexDEGIRO-Aktie 3,98 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2 515,723 flatexDEGIRO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,86 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 77 635,22 EUR wert. Damit wäre die Investition um 676,35 Prozent gestiegen.

flatexDEGIRO wurde am Markt mit 3,30 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA war der 30.06.2009. Zum Börsendebüt des flatexDEGIRO-Papiers wurde der Erstkurs mit 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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