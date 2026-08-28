MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das flatexDEGIRO-Papier an diesem Tag 7,92 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,629 flatexDEGIRO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 473,86 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 27.08.2026 auf 37,52 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 373,86 Prozent angezogen.

Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 4,02 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Papiere fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at