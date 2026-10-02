MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das flatexDEGIRO-Papier bei 18,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 551,876 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers auf 28,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 452,54 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 54,53 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3,19 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Papiere fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at