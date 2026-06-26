flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Profitable flatexDEGIRO-Investition?
|
26.06.2026 10:03:50
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,32 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,288 flatexDEGIRO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,63 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 25.06.2026 auf 36,76 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,63 Prozent.
Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 wagte die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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