flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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flatexDEGIRO-Anlage im Blick 18.09.2026 10:04:01

MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in flatexDEGIRO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Zum Handelsende standen flatexDEGIRO-Anteile an diesem Tag bei 27,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,698 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 30,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,95 EUR wert. Mit einer Performance von +10,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle flatexDEGIRO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,26 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-IPO fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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