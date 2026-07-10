MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 26,63 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 375,587 flatexDEGIRO-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 14 339,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,18 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,40 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag des flatexDEGIRO-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des flatexDEGIRO-Papiers lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at