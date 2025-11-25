MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fraport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.11.2015 wurde das Fraport-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Fraport-Anteile an diesem Tag bei 56,84 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 1,759 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,67 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 24.11.2025 auf 72,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,67 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 6,56 Mrd. Euro. Fraport-Anteile wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Fraport-Aktie lag damals bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at