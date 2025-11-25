Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühes Investment 25.11.2025 10:03:41

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fraport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.11.2015 wurde das Fraport-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Fraport-Anteile an diesem Tag bei 56,84 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 1,759 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,67 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 24.11.2025 auf 72,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,67 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 6,56 Mrd. Euro. Fraport-Anteile wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Fraport-Aktie lag damals bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten