Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Fraport-Anlage unter der Lupe 13.10.2026 10:03:47

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Fraport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2023 wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,132 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,71 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Anteils am 12.10.2026 auf 57,55 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,71 Prozent.

Insgesamt war Fraport zuletzt 5,31 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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