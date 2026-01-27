Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Fraport-Investition? 27.01.2026 10:03:57

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.01.2025 wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,35 EUR wert. Bei einem Fraport-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 177,462 Fraport-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 540,37 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 26.01.2026 auf 76,30 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 540,37 EUR entspricht einer Performance von +35,40 Prozent.

Fraport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,02 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Fraport-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten