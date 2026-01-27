Fraport Aktie
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.01.2025 wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,35 EUR wert. Bei einem Fraport-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 177,462 Fraport-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 540,37 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 26.01.2026 auf 76,30 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 540,37 EUR entspricht einer Performance von +35,40 Prozent.
Fraport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,02 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Fraport-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
