Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Investmentbeispiel
|
09.12.2025 10:03:51
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fraport-Papiers betrug an diesem Tag 42,64 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 234,522 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Fraport-Anteile wären am 08.12.2025 17 084,90 EUR wert, da der Schlussstand 72,85 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,85 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 6,63 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Fraport-Aktie bei 35,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Fraport auf 'Overweight' und Ziel auf 83 Euro (dpa-AFX)
|
02.12.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Fraport-Aktie in Grün: "Fraport sichert sich zweite Konzession in Brasilien (Dow Jones)
|
26.11.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Fraport auf 'Outperform' - Ziel 83 Euro (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierungsstart von Terminal 2 in 2028 (Dow Jones)
|
19.11.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG