MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fraport-Papiers betrug an diesem Tag 42,64 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 234,522 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Fraport-Anteile wären am 08.12.2025 17 084,90 EUR wert, da der Schlussstand 72,85 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,85 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 6,63 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Fraport-Aktie bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at